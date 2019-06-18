Росгвардейцы спасли калининградца, просидевшего в бетонной трубе семь часов

КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Житель Калининграда на спор залез в бетонную трубу, застрял и просидел в ней семь часов, пока его не вызволили сотрудники вневедомственной охраны, сообщили журналистам в пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области.
"В Калининграде на пульт дежурного вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что на одной из улиц областного центра в бетонной трубе застрял мужчина. Прибыв на указанное место, росгвардейцы обнаружили в бетонной трубе застрявшего гражданина. Силами наряда вневедомственной охраны мужчину вызволили из бетонной ловушки", - сказали в Росгвардии.
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При опросе потерпевшего выяснилось, что в трубу он залез на спор. Обнаружили местного жителя спустя семь часов случайные прохожие, которые и обратились за помощью. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали.