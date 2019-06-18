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РИА Новости

В Финляндии расследуют дело о купюрах "банка приколов" с русскими надписями

10:15
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Евро. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн - РИА Новости. Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов", все они были с надписями на русском языке о том, что данная продукция не является деньгами.
"В Лахти расследуется случай, когда мужчина в выходные в одном из отелей пытался расплатиться поддельными купюрами в 200 евро. У него оказалось восемь купюр, которые, по его словам, он приобрел в интернете. На купюрах читаются надписи на русском языке "сувенирная продукция", - говорится в сообщении полиции.
За последние дни в полицию обратились несколько человек с купюрами в 20 и 50 евро также из "банка приколов".
Правоохранительные органы напоминают, что использование фальшивых денег карается законом. Нарушителю грозит штраф или тюремное заключение до одного года.
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6 июня, 11:18
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