В Калужской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" в Калужской области, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по региону Ирина Зимина.

Информация о ДТП на 280-м километре автодороги М-3 "Украина" в Думиничском районе поступила в экстренные службы в 03.23 мск вторника.

"ВАЗ-2114 не обеспечил дистанцию безопасного движения и столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем "Газель". В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали", - сказала собеседница агентства.

По данным управления МВД по региону, за рулем двигавшейся в сторону Брянска легковушки был молодой человек 1997 года рождения. В результате ДТП он, а также две 16-летние пассажирки ВАЗа и находившаяся там женщина с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

"Погиб пассажир ВАЗа, молодой человек 23 лет", - говорится в сообщении УМВД. "Газель", в которую врезалась легковушка, не была пассажирской.