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РИА Новости

В Калужской области один человек погиб в ДТП с "Газелью"

10:14
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении легкового автомобиля с "Газелью" в Калужской области, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по региону Ирина Зимина.
Информация о ДТП на 280-м километре автодороги М-3 "Украина" в Думиничском районе поступила в экстренные службы в 03.23 мск вторника.
"ВАЗ-2114 не обеспечил дистанцию безопасного движения и столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем "Газель". В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали", - сказала собеседница агентства.
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По данным управления МВД по региону, за рулем двигавшейся в сторону Брянска легковушки был молодой человек 1997 года рождения. В результате ДТП он, а также две 16-летние пассажирки ВАЗа и находившаяся там женщина с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
"Погиб пассажир ВАЗа, молодой человек 23 лет", - говорится в сообщении УМВД. "Газель", в которую врезалась легковушка, не была пассажирской.
По словам Зиминой, на данный момент движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено.
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