В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по девять случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Хама – 8", - говорится в бюллетене.

В течение суток Центром по примирению проведены гуманитарные акции в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор и в районе Ард-Сабах населенного пункта Алеппо, в ходе которых выдана тысяча продовольственных наборов.