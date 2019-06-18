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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:14
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вид на один из районов Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по девять случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Хама – 8", - говорится в бюллетене.
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
08:36
Глава МИД Сирии заявил об "экономическом терроризме" США
В течение суток Центром по примирению проведены гуманитарные акции в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор и в районе Ард-Сабах населенного пункта Алеппо, в ходе которых выдана тысяча продовольственных наборов.
Сообщается, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирия
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