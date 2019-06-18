Минприроды намерено увеличить площадь Прибайкальского нацпарка

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минприроды РФ намерено включить три новых участка в состав Прибайкальского заповедника, увеличив его площадь на 15 тысяч гектаров, говорится в сообщении ведомства.

"В результате территорию Прибайкальского национального парка предлагается расширить, присоединив 3 основных участка: правобережье реки Большая Олха, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка, побережье и акватория острова Ольхон. Все границы согласованы с Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Согласно подготовленному Минприроды проекту постановления правительства РФ, территория нацпарка увеличится на 6,1 тысячи гектаров земель лесного фонда и 9,1 тысячи гектаров земли водного фонда.

Между тем, во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в адрес министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина письмо с просьбой исключить населенные пункты, дороги и коммуникации из границ Прибайкальского национального парка.

"Ограничения лишают многодетные семьи, а также иные льготные категории граждан установленного законодательством права на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах населенных пунктов",- говорится в письме губернатора.

Левченко также отмечает, что проект новых границ нацпарка ставит под угрозу реконструкцию дороги на острове Ольхон и строительство спортивного тренировочного центра по подготовке сборных команд России по художественной гимнастике.