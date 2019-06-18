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РИА Новости

Минприроды намерено увеличить площадь Прибайкальского нацпарка

10:12
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинВ Прибайкальском нацпарке
В Прибайкальском нацпарке
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
В Прибайкальском нацпарке. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минприроды РФ намерено включить три новых участка в состав Прибайкальского заповедника, увеличив его площадь на 15 тысяч гектаров, говорится в сообщении ведомства.
"В результате территорию Прибайкальского национального парка предлагается расширить, присоединив 3 основных участка: правобережье реки Большая Олха, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка, побережье и акватория острова Ольхон. Все границы согласованы с Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой", - говорится в сообщении.
Прибайкальский национальный парк. Архивное фото
13 мая, 05:57
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Согласно подготовленному Минприроды проекту постановления правительства РФ, территория нацпарка увеличится на 6,1 тысячи гектаров земель лесного фонда и 9,1 тысячи гектаров земли водного фонда.
Между тем, во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в адрес министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина письмо с просьбой исключить населенные пункты, дороги и коммуникации из границ Прибайкальского национального парка.
"Ограничения лишают многодетные семьи, а также иные льготные категории граждан установленного законодательством права на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах населенных пунктов",- говорится в письме губернатора.
Левченко также отмечает, что проект новых границ нацпарка ставит под угрозу реконструкцию дороги на острове Ольхон и строительство спортивного тренировочного центра по подготовке сборных команд России по художественной гимнастике.
Площадь Прибайкальского национального парка составляет 417,3 тысячи гектаров, и он расположен вдоль побережья Байкала. Парк был создан в 1986 году.
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Прибайкальский национальный паркИркутская областьОбщество
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