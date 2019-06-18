WhatsApp восстановил работу после сбоя в ряде стран

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости/Прайм. Пользователи WhatsApp из ряда стран сообщили о восстановлении работы мессенджера после сбоя, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 2.02 мск, пиком жалоб пользователей на сбои в работе WhatsApp было 581 обращение, в настоящее время Downdetector не регистрирует ни одной жалобы.

Ранее сообщалось, что 79% пользователей WhatsApp жаловались на проблемы с доставкой и получением сообщений, 18% - на проблемы с соединением.