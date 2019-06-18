Сургутский район возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Сургутский район в третий раз подряд возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации района.

"Третий год подряд Сургутский район не сдает своих позиций и остается лучшим в рейтинге. В этом году эффективность муниципалитетов по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развитию конкуренции оценивали по 29 критериям", - сказали в пресс-службе.

По информации местных властей, среди указанных критериев - экономические показатели муниципалитетов, объем привлеченных инвестиций в основной капитал, уровень развития малого и среднего бизнеса, а также результаты опросов предпринимателей. Так, за 2018 год прирост субъектов малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе составил 5%.

В администрации также отметили, что в 2018 году районные власти заключили ряд крупных соглашений с инвесторами, в частности - на возведение и эксплуатацию двух школ на 1100 мест каждая в поселках Солнечный и Нижнесортымский. Кроме того, запущены два масштабных инвестпроекта по строительству промышленно-логистического парка "Югорский" и комплекса по металлообработке компании "Северсталь".

Как подчеркнул глава муниципалитета Андрей Трубецкой, слова которого приводят в пресс-службе, из шести масштабных проектов, реализуемых в Югре, четыре приходятся на Сургутский район.