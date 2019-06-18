Нарышкин: Москва надеется на мирное разрешение инцидента в Оманском заливе

УФА, 18 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что ситуация с танкерами в Оманском заливе не дойдет до "горячей" фазы, инцидент надо тщательно расследовать, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Рассчитаем, что до тяжелой фазы конфликт не дойдет, я имею в виду до военных действий. Ситуация требует того, чтобы тщательно провести расследование и выявить истинного автора этой очень опасной провокации", - сказал Нарышкин журналистам в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.