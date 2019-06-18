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РИА Новости

Нарышкин: Москва надеется на мирное разрешение инцидента в Оманском заливе

09:57
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© REUTERS / NTB Scanpix / FrontlineТанкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
© REUTERS / NTB Scanpix / Frontline
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе. Архивное фото
УФА, 18 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что ситуация с танкерами в Оманском заливе не дойдет до "горячей" фазы, инцидент надо тщательно расследовать, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Рассчитаем, что до тяжелой фазы конфликт не дойдет, я имею в виду до военных действий. Ситуация требует того, чтобы тщательно провести расследование и выявить истинного автора этой очень опасной провокации", - сказал Нарышкин журналистам в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.
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Сергей НарышкинИнцидент с танкерами в Оманском заливеСлужба внешней разведки РФВ мире
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