К прямой линии с Путиным поступило свыше 800 тысяч обращений

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 800 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным за два дня до ее начала, сообщается в эфире телеканала Более 800 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным за два дня до ее начала, сообщается в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.

Согласно приведенным данным, к прямой линии с президентом, по состоянию на 9.00 18 июня поступило уже 829 593 обращения. Из них 486 252 обращения поступило по телефону, 236 546 обращений были отправлены по СМС и ММС, еще 34 300 обращений поступило через сайт. Кроме того, 41 562 обращения были отправлены через мобильное приложение, 30 933 обращения опубликованы в соцсетях.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.