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РИА Новости

Зеленский обсудил с главой Сената Франции встречу в нормандском формате

09:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел в Париже встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше, они обсудили прогресс в реализации минских договоренностей и возможную встречу в нормандском формате, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
Зеленский в понедельник посетил с первым официальным визитом Париж, он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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"Во время встречи также говорилось о возвращении на Украину пленных моряков и политических заключенных, содержащихся на территории России. Кроме того, Владимир Зеленский и Жерар Ларше обсудили прогресс в реализации минских договоренностей и возможную встречу в нормандском формате в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, Зеленский и Ларше также обсудили вопросы инвестиций, гуманитарного восстановления Донбасса и возможность создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет работать над международными проектами.
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