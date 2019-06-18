Зеленский обсудил с главой Сената Франции встречу в нормандском формате

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел в Париже встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше, они обсудили прогресс в реализации минских договоренностей и возможную встречу в нормандском формате, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский в понедельник посетил с первым официальным визитом Париж, он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Во время встречи также говорилось о возвращении на Украину пленных моряков и политических заключенных, содержащихся на территории России. Кроме того, Владимир Зеленский и Жерар Ларше обсудили прогресс в реализации минских договоренностей и возможную встречу в нормандском формате в ближайшее время", - говорится в сообщении.