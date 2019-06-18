Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото

Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз... ранение получили два мирных жителя", - сказал представитель ведомства.