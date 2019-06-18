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РИА Новости

Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:47
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз... ранение получили два мирных жителя", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики шесть мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики.
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