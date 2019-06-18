Нарышкин сравнил действия Запада против Венесуэлы с вирусом в организме

УФА, 18 июн — РИА Новости. Механизм гибридных войн, которые Запад ведет против разных стран, можно сравнить с воздействием на организм смертельного вируса, годами ждущего своего часа, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Наиболее наглядно, по его мнению, это проявилось в ситуации в Венесуэле.

О том, как реализуются "цветные революции", втайне направляемые Западом, глава СВР рассказал на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Уфе под эгидой Совета безопасности России.

По его словам, сначала в той или иной стране по горизонтальному принципу создаются автономные от государства сетевые структуры: общественные, творческие, научные, религиозные, террористические и т. п. Они собирают информацию об актуальных и тлеющих конфликтах, межклановых противоречиях, острых социально-экономических и других подобных проблемах. Параллельно такие сети используются для воздействия на обстановку в стране, а при необходимости — для запуска деструктивных процессов, полагает Нарышкин.

"Спусковым крючком может послужить что угодно — разгон мирной демонстрации, как это было в Ливии или Сирии, смерть простого человека из толпы, как в Греции или Тунисе, махинации на выборах, как это происходило в Грузии или на Украине", — добавил он.

Затем, продолжил директор СВР, в нужное время эти протестные колебания синхронизируются, старая политическая система рушится под грузом многочисленных вызовов, а к власти приводится новая сила.

"В общественное сознание по подконтрольным каналам внедряется новая модель поведения, все это сопровождается масштабной пропагандистской кампанией в мировых СМИ, призванной убедить население в безальтернативности такого развития событий, а также оправдать внешнее вмешательство, если оно понадобится", — сказал он.

В Венесуэла реализация этого сценария проявилась наиболее наглядно, отметил Нарышкин.

По его мнению, речь идет о создании универсального алгоритма проведения тайных акций влияния в глобальных масштабах, причем эта подрывная работа ведется в непрерывном режиме и не только против врагов, но и против друзей.

"Ее стоило бы сравнить с деятельностью вируса — он может десятилетиями разрушать организм человека, не проявляя себя, а когда бывает обнаружен, бороться зачастую уже поздно", — заключил глава СВР.