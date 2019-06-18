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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Нарышкин сравнил действия Запада против Венесуэлы с вирусом в организме

09:45
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин . Архивное фото
УФА, 18 июн — РИА Новости. Механизм гибридных войн, которые Запад ведет против разных стран, можно сравнить с воздействием на организм смертельного вируса, годами ждущего своего часа, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Наиболее наглядно, по его мнению, это проявилось в ситуации в Венесуэле.
О том, как реализуются "цветные революции", втайне направляемые Западом, глава СВР рассказал на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Уфе под эгидой Совета безопасности России.
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По его словам, сначала в той или иной стране по горизонтальному принципу создаются автономные от государства сетевые структуры: общественные, творческие, научные, религиозные, террористические и т. п. Они собирают информацию об актуальных и тлеющих конфликтах, межклановых противоречиях, острых социально-экономических и других подобных проблемах. Параллельно такие сети используются для воздействия на обстановку в стране, а при необходимости — для запуска деструктивных процессов, полагает Нарышкин.
"Спусковым крючком может послужить что угодно — разгон мирной демонстрации, как это было в Ливии или Сирии, смерть простого человека из толпы, как в Греции или Тунисе, махинации на выборах, как это происходило в Грузии или на Украине", — добавил он.
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Затем, продолжил директор СВР, в нужное время эти протестные колебания синхронизируются, старая политическая система рушится под грузом многочисленных вызовов, а к власти приводится новая сила.
"В общественное сознание по подконтрольным каналам внедряется новая модель поведения, все это сопровождается масштабной пропагандистской кампанией в мировых СМИ, призванной убедить население в безальтернативности такого развития событий, а также оправдать внешнее вмешательство, если оно понадобится", — сказал он.
В Венесуэла реализация этого сценария проявилась наиболее наглядно, отметил Нарышкин.
По его мнению, речь идет о создании универсального алгоритма проведения тайных акций влияния в глобальных масштабах, причем эта подрывная работа ведется в непрерывном режиме и не только против врагов, но и против друзей.
"Ее стоило бы сравнить с деятельностью вируса — он может десятилетиями разрушать организм человека, не проявляя себя, а когда бывает обнаружен, бороться зачастую уже поздно", — заключил глава СВР.
Массовые протесты против президента Николаса Мадуро начались в Венесуэле в конце января. Лидер оппозиции, спикер подконтрольного ей парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и еще некоторые страны Запада. Россия, Китай, Турция и ряд других стран выступили в поддержку Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинВенесуэлаВ мире
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