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РИА Новости

Генсек ОБСЕ надеется на обновление отношений Россия-Украина, заявил Пушков

09:45
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото
ВЕНА, 18 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер надеется, что назначение Владимира Зеленского президентом Украины даст новый старт в отношениях России и Украины и в сложной перспективе создаст условие для урегулирования в Донбассе, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков по итогам встречи с генсеком.
"Он (генсек ОБСЕ) сказал, что разрешение украинского кризиса остаётся для ОБСЕ важнейшим приоритетом. Украина остается приоритетным вопросом, поэтому он уделяет ему большое внимание и намерен продолжать это делать. Выражается надежда, что смена власти, приход другого президента станут неким новым стартом в российско-украинских отношениях и в сложной и очень трудной перспективе, но, тем не менее, постепенно создаст условие для решения проблемы Донбасса", - заявил Пушков.
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Томас ГремингерОБСЕАлексей ПушковВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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