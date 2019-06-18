На въезде в Екатеринбург установили новый знак "Город храбрых"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Новый дорожный знак с надписью "Город храбрых" установили во вторник на въезде в Екатеринбург, указатель уже демонтировали, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

В понедельник указатель "Город бесов" появился на въезде в уральскую столицу со стороны аэропорта "Кольцово". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".

"Табличка демонтирована. Сейчас ведется работа по установлению личности, которые устанавливают данные таблички, потому что здесь предусматривается состав нарушения, предусмотренного статьей 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений")", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей.

В середине мая телеведущий Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины.

Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора и сформировала список площадок, на которых возможно возведение храма святой Екатерины.