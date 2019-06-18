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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг ареста Вышинского

09:36
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
ВЕНА, 18 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер понимает, что освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может повлиять на общее состояние российско-украинских отношений, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков по итогам встречи с генсеком.
Пушков в понедельник также провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром, обсудил ситуацию с российскими журналистами на Украине, включая дело Вышинского.
"Мы тоже затронули дело Кирилла Вышинского. Он сказал, что понимает символическое значение освобождения Кирилла Вышинского как элемент, который может повлиять и на общее состояние российско-украинских отношений. Конечно, он сказал, что украинская сторона ожидает от России тоже каких-то шагов", - сказал Пушков.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 20:31
Представитель ОБСЕ по СМИ считает дело Вышинского одним из приоритетов
По словам сенатора, в разговоре с генсеком он обратил внимание на то, что сейчас идут переговоры между омбудсменами двух стран Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой относительно освобождения с двух сторон тех людей, которые находятся в тюремном заключении в России и на Украине.
"Он (генсек) выразил надежду, что как раз в гуманитарной плоскости могут состояться какие-то шаги с обеих сторон, которые положат начало постепенному улучшению политических отношений между странами", - добавил сенатор.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
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В МИД надеются, что Кирилл Вышинский скоро выйдет на свободу
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ, комментируя ранее ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Арест Кирилла ВышинскогоАлексей ПушковУкраина
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