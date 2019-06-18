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РИА Новости

Специальный показ драмы "Охотник на оленей" режиссера Майкла Чимино

09:33
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19 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится специальный показ антивоенной драмы "Охотник на оленей" американского режиссера Майкла Чимино.
Мероприятие, приуроченное к 70-летию исполнительницы главной женской роли Мэрил Стрип, состоится в рамках проекта "РИА-Арт"*. Показ организован при содействии кинокомпании "Иноекино". Фильм, получивший широкое признание как один из шедевров не только американского, но и мирового кино, включает несколько самых запоминающихся сцен в его истории. Мощное и откровенное повествование о последствиях войны во Вьетнаме поражает размахом и драматургией и сейчас, поскольку в его центре – универсальная тема искалеченных войной судеб простых людей. Новейшая 4К-реставрация фильма на английском языке с русскими субтитрами выйдет в российских кинотеатрах 20 июня. В главных ролях: Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Джон Казале, Джон Сэвэдж, Кристофер Уокен.

*Мультимедийный проект "РИА-Арт" – формат Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня", объединяющий жанры творческой встречи, специального показа, общественного просмотра с последующей дискуссией, клубного вечера, пресс-конференции с авторами, создающими наиболее актуальные работы в области кино, театра, изобразительного искусства и фотографии, и знакомство с этими произведениями.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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