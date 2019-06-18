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РИА Новости

Презентация русскоязычной версии рейтинга лучших университетов мира

09:32
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19 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Лондон, посвященная официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга QS World University Rankings 2019/2020 (Рейтинг лучших университетов мира 2019/2020).
Участники в Москве:
- и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр" Надежда ПОЛИХИНА;
- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;
- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- врио ректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Кирилл МАРКОВ;
- врио ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимир БОГАТЫРЕВ.

В Лондоне:
- региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd. Зоя ЗАЙЦЕВА.

В Новосибирске:
- ректор Новосибирского государственного университета Михаил ФЕДОРУК.

Поменялись ли лидеры? Какие изменения произошли внутри группы российских вузов? Улучшились или ухудшились их позиции? Что сделано для улучшения репутации российского высшего образования?

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