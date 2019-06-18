Презентация русскоязычной версии рейтинга лучших университетов мира

Участники в Москве:
- и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр" Надежда ПОЛИХИНА;
- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;
- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- врио ректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Кирилл МАРКОВ;
- врио ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимир БОГАТЫРЕВ.
В Лондоне:
- региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd. Зоя ЗАЙЦЕВА.
В Новосибирске:
- ректор Новосибирского государственного университета Михаил ФЕДОРУК.
Поменялись ли лидеры? Какие изменения произошли внутри группы российских вузов? Улучшились или ухудшились их позиции? Что сделано для улучшения репутации российского высшего образования?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр" Надежда ПОЛИХИНА;
- ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил СТРИХАНОВ;
- ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- ректор Российского университета дружбы народов Владимир ФИЛИППОВ;
- ректор Уральского федерального университета им. 1-го Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- врио ректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Кирилл МАРКОВ;
- врио ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимир БОГАТЫРЕВ.
В Лондоне:
- региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd. Зоя ЗАЙЦЕВА.
В Новосибирске:
- ректор Новосибирского государственного университета Михаил ФЕДОРУК.
Поменялись ли лидеры? Какие изменения произошли внутри группы российских вузов? Улучшились или ухудшились их позиции? Что сделано для улучшения репутации российского высшего образования?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/