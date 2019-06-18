На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 44,6 тысячи гектаров леса

Отмечается, что за сутки в округе было потушено 36 из 133 лесных пожаров. На утро вторника горят 97 очагов, из них 66 в Якутии, 18 в Забайкалье, четыре на Камчатке. От одного до трех очагов зарегистрировано в Магаданской области, Бурятии, Приамурье и на Чукотке.