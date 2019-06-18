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РИА Новости

На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 44,6 тысячи гектаров леса

09:33
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© РИА Новости / Павел ЛьвовЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Павел Львов
Лесной пожар. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 июн — РИА Новости. Более 130 пожаров полыхали в минувшие сутки на Дальнем Востоке, пройденная огнем площадь составила 44,6 тысячи гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО во вторник.
"По состоянию на 00.00 18 июня (мск) площадь, пройденная огнем за сутки, составляла 44 649 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в округе было потушено 36 из 133 лесных пожаров. На утро вторника горят 97 очагов, из них 66 в Якутии, 18 в Забайкалье, четыре на Камчатке. От одного до трех очагов зарегистрировано в Магаданской области, Бурятии, Приамурье и на Чукотке.
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