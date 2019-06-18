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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске призвали американских и турецких военных покинуть Сирию

09:32
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Все иностранные военные должны покинуть территорию Сирии, в особенности американские и турецкие, заявил во вторник Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.
"Я хочу подчеркнуть, что борьба с терроризмом - общая ответственность всего международного сообщества. Все иностранные войска, в особенность американские и турецкие должны покинуть территорию Сирию", - заявил Муаллем.
При этом он выразил благодарность России и Ирану за помощь в борьбе с терроризмом.
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
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