В Дамаске призвали американских и турецких военных покинуть Сирию

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Все иностранные военные должны покинуть территорию Сирии, в особенности американские и турецкие, заявил во вторник Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.

"Я хочу подчеркнуть, что борьба с терроризмом - общая ответственность всего международного сообщества. Все иностранные войска, в особенность американские и турецкие должны покинуть территорию Сирию", - заявил Муаллем.

При этом он выразил благодарность России и Ирану за помощь в борьбе с терроризмом.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска.