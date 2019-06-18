В Кутаиси семь человек пострадали из-за взрыва в жилом доме

ТБИЛИСИ, 18 июн – РИА Новости. Взрыв произошел в жилом корпусе в центре крупного грузинского города Кутаиси, пострадали семь человек, сообщает во вторник Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
"На месте были мобилизованы полицейские экипажи и бригады скоро помощи. До 30 спасателей осуществили эвакуацию населения из корпуса в первые же минуты. Все они (жители дома - ред.) перевезены в безопасное место. В процессе тушения пожара (который произошел в результате взрыва - ред.) были задействованы до 10 единиц спецтехники", - сказано в заявлении пресс-службы ведомства.
По данным Службы, пожар ликвидирован, а "пострадавшие семеро человек доставлены в больницы". МВД расследует причины возникновения инцидента.