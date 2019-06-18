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РИА Новости

В Улан-Удэ ребенок провалился в канализационный люк и провел там ночь

09:25
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© Фото : Аркадий ЗарубинВид на центр Улан-Удэ
Вид на центр Улан-Удэ
© Фото : Аркадий Зарубин
Вид на центр Улан-Удэ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Пятилетний мальчик в одном из дворов Улан-Удэ во время игры провалился в канализационный колодец глубиною в три метра и провел там ночь, пока его искали, сообщает МВД Бурятии.
По данным главка, поздно вечером в полицию с заявлением о пропаже племянника обратилась его 25-летняя тетя.
Канализационный люк
5 октября 2018, 16:40
В Саранске пятилетняя девочка упала в канализационный люкУголовное дело о падении ребенка в канализационный люк возбуждено в Саранске, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.
С ее слов, пятилетний мальчик пропал с детской площадки в одном из дворов по улице Невского.
На розыск ребенка сразу же были ориентированы сотрудники полиции. Провели подворовые обходы, обследовали располагающийся неподалеку частный сектор, игровые площадки и кладовые, опросили местных жителей.
В результате ребенок был найден в 10 утра.
"Заместитель начальника отдела полиции Юрий Федоров и старший участковый уполномоченный полиции Иван Илыгеев, обходя дворы многоквартирных домов, услышали детский плач. Ориентируясь на звуки, они обнаружили ребенка в заброшенном канализационном колодце, прикрытом спинкой старого дивана...Юрий и Иван успокоили мальчика, затем, позвав на помощь коллегу – участкового Игоря Мерхусеева, спустили его в трехметровую яму и общими усилиями достали ребенка", - говорится в сообщении.
По словам мальчика, он из любопытства пытался подвинуть спинку дивана и провалился в колодец.
В настоящее время ребенок осмотрен медиками. С ним все в порядке.
В отношении 27-летней матери за недосмотр и оставление ребенка в опасности полицейскими составлен протокол по статье 5.35 "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних".
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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