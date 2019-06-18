В Улан-Удэ ребенок провалился в канализационный люк и провел там ночь

КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Пятилетний мальчик в одном из дворов Улан-Удэ во время игры провалился в канализационный колодец глубиною в три метра и провел там ночь, пока его искали, сообщает МВД Бурятии.

По данным главка, поздно вечером в полицию с заявлением о пропаже племянника обратилась его 25-летняя тетя.

С ее слов, пятилетний мальчик пропал с детской площадки в одном из дворов по улице Невского.

На розыск ребенка сразу же были ориентированы сотрудники полиции. Провели подворовые обходы, обследовали располагающийся неподалеку частный сектор, игровые площадки и кладовые, опросили местных жителей.

В результате ребенок был найден в 10 утра.

"Заместитель начальника отдела полиции Юрий Федоров и старший участковый уполномоченный полиции Иван Илыгеев, обходя дворы многоквартирных домов, услышали детский плач. Ориентируясь на звуки, они обнаружили ребенка в заброшенном канализационном колодце, прикрытом спинкой старого дивана...Юрий и Иван успокоили мальчика, затем, позвав на помощь коллегу – участкового Игоря Мерхусеева, спустили его в трехметровую яму и общими усилиями достали ребенка", - говорится в сообщении.

По словам мальчика, он из любопытства пытался подвинуть спинку дивана и провалился в колодец.

В настоящее время ребенок осмотрен медиками. С ним все в порядке.