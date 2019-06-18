Китайские прокуроры изучат опыт российских коллег в охране бассейна Амура

ХАБАРОВСК, 18 июн — РИА Новости. Китайские прокуроры изучат опыт российских коллег из Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры в сфере защиты окружающей среды, сообщил во вторник генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь во вторник подписали в Хабаровске программу сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 годы. В понедельник прошел "круглый стол" по защите окружающей среды с участием прокуроров обеих стран, китайские прокуроры посетили Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.

"Ваши меры по организации специальной прокуратуры по защите окружающей среды оставили глубокое впечатление… В этой сфере нужно побольше учиться у вас. Вчера в Амурской природоохранной прокуратуре нам показали видеоролик (о работе прокуратуры – прим. ред.). Я поручил прокурорам провинции Хэйлунцзян и Синдзянского промышленно-строительного корпуса изучить его", - сказал Чжан Цзюнь на встрече с генпрокурором РФ.

Он отметил, что в прошлом году в Верховной прокуратуре и провинциальных прокуратурах учредили департамент надзора за общественными интересами.