В Китае заинтересовались российским опытом в защите иностранных инвестиций

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь во вторник подписали в Хабаровске программу сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 годы. В понедельник и вторник прокуроры РФ и КНР обсудили на круглых столах вопросы защиты экологии и интеллектуальной собственности.

"Мы желаем изучить ваш опыт в сфере защиты инвестиций иностранцев в России. Мы будем проводить пропаганду для бизнесменов в Китае, которые занимаются торговлей в России, чтобы они соблюдали местные законы на благо народов. А если законы нарушили, то привлекать к ответственности", - сказал Чжан Цзюнь на встрече с генпрокурором РФ.