В Китае заинтересовались российским опытом в защите иностранных инвестиций

ХАБАРОВСК, 18 июн — РИА Новости. Прокуроры КНР изучат опыт России в сфере защиты иностранных инвестиций, а также усилят работу по разъяснению китайским предпринимателям российских законов, сообщил генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь во вторник подписали в Хабаровске программу сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 годы. В понедельник и вторник прокуроры РФ и КНР обсудили на круглых столах вопросы защиты экологии и интеллектуальной собственности.
"Мы желаем изучить ваш опыт в сфере защиты инвестиций иностранцев в России. Мы будем проводить пропаганду для бизнесменов в Китае, которые занимаются торговлей в России, чтобы они соблюдали местные законы на благо народов. А если законы нарушили, то привлекать к ответственности", - сказал Чжан Цзюнь на встрече с генпрокурором РФ.
По его словам, прокурорское обеспечение сферы торговли и товарооборота будет важным направлением дальнейшего сотрудничества между странами. Особое внимание необходимо уделить вопросам юридического обеспечения защиты интересов частных предприятий.