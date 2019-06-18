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РИА Новости

В Югре проверят информацию об избиении детей сотрудницей детсада

09:17
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Следователи проверят информацию о сотруднице детского сада в городе Радужный (ХМАО), которая, по данным СМИ, наносила побои своим воспитанникам, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в окружном управлении МВД сообщили РИА Новости, что воспитательница детского сада из Радужного подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей, возбуждено уголовное дело.
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В свою очередь, источник РИА Новости в муниципалитете уточнял, что инцидент, который привлек внимание правоохранителей, произошел весной, однако родители подняли эту тему спустя время. По его данным, о рукоприкладстве речи не идет - женщина якобы закрывала детям рот скотчем, а также связывала им ноги, при этом она категорически отрицает данную информацию. Тем не менее, ряд информагентств, ссылаясь на свои источники, подчеркивал, что сотрудница дошкольного учреждения наносила побои воспитанникам.
"Накануне в СМИ появилась информация о том, что в одном из детских садов города Радужный воспитатель применяла в отношении малолетних воспитанников недопустимые методы воспитания - наносила побои. В связи с данной публикацией следственным управлением... организована процессуальная проверка", - заявили во вторник в ведомстве.
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Кроме того, в СУСК добавили, что для "всестороннего и полного расследования" следствие обратилось в прокуратуру с вопросом об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче материалов местному следственному отделу.
Руководитель управления образования и молодежной политики города Радужный Надежда Мелкумова, комментируя этот инцидент РИА Новости, ранее заявила, что подтвердить или опровергнуть озвученную в СМИ информацию мэрия не может, так как в детском саду не установлены системы видеонаблюдения. В муниципалитете создана комиссия, которая проверяет учреждение. Она уточняла, что воспитатель уже не работает в этом детском саду, женщина перевелась в другое дошкольное учреждение.
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