В Югре проверят информацию об избиении детей сотрудницей детсада

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Следователи проверят информацию о сотруднице детского сада в городе Радужный (ХМАО), которая, по данным СМИ, наносила побои своим воспитанникам, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее в окружном управлении МВД сообщили РИА Новости, что воспитательница детского сада из Радужного подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей, возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, источник РИА Новости в муниципалитете уточнял, что инцидент, который привлек внимание правоохранителей, произошел весной, однако родители подняли эту тему спустя время. По его данным, о рукоприкладстве речи не идет - женщина якобы закрывала детям рот скотчем, а также связывала им ноги, при этом она категорически отрицает данную информацию. Тем не менее, ряд информагентств, ссылаясь на свои источники, подчеркивал, что сотрудница дошкольного учреждения наносила побои воспитанникам.

"Накануне в СМИ появилась информация о том, что в одном из детских садов города Радужный воспитатель применяла в отношении малолетних воспитанников недопустимые методы воспитания - наносила побои. В связи с данной публикацией следственным управлением... организована процессуальная проверка", - заявили во вторник в ведомстве.

Кроме того, в СУСК добавили, что для "всестороннего и полного расследования" следствие обратилось в прокуратуру с вопросом об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче материалов местному следственному отделу.