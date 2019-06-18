Киев не желает решать конфликт в Донбассе мирным путем, считает Пушилин

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Власти Украины игнорируют все мирные инициативы и не желают решать конфликт в Донбассе мирным путем, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"То, что к диалогу Украина не готова, мы ощущаем на себе. Крупнокалиберные снаряды, которые нам присылают украинские вооруженные формирования, однозначно говорят о том, что Зеленский не способен хоть как-то повлиять на радикалов… Переговоры в рамках минского формата – это то, к чему мы призываем в течение четырех лет, но Украина игнорирует все мирные инициативы. Пока же мы видим, что, как и ранее, Киев не желает разговаривать на языке мира и предпочитает язык артиллерии. Нам есть что ответить и на этом языке", - заявил Пушилин.