Киев не желает решать конфликт в Донбассе мирным путем, считает Пушилин

"То, что к диалогу Украина не готова, мы ощущаем на себе. Крупнокалиберные снаряды, которые нам присылают украинские вооруженные формирования, однозначно говорят о том, что Зеленский не способен хоть как-то повлиять на радикалов… Переговоры в рамках минского формата – это то, к чему мы призываем в течение четырех лет, но Украина игнорирует все мирные инициативы. Пока же мы видим, что, как и ранее, Киев не желает разговаривать на языке мира и предпочитает язык артиллерии. Нам есть что ответить и на этом языке", - заявил Пушилин.