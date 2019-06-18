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РИА Новости

В Ростове-на-Дону потушили возгорание в ангаре

09:15
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание в металлическом ангаре в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Возгорание складского помещения, расположенного по адресу: переулок Нефтяной, 2а произошло в 2.47 мск. Горела крыша двухэтажного металлического ангара на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг. В 4.44 пожар удалось локализовать на площади 540 квадратных метров.
Пожарный
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"В 7.59 мск полная ликвидация", - сказал представитель ведомства. Пострадавших нет.
В тушении было задействовано 88 человек и 20 единиц техники.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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