В Ростове-на-Дону потушили возгорание в ангаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание в металлическом ангаре в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Возгорание складского помещения, расположенного по адресу: переулок Нефтяной, 2а произошло в 2.47 мск. Горела крыша двухэтажного металлического ангара на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг. В 4.44 пожар удалось локализовать на площади 540 квадратных метров.

"В 7.59 мск полная ликвидация", - сказал представитель ведомства. Пострадавших нет.