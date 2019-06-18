АТОР отметила сбой в работе системы регистрации аэропорта "Шереметьево"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что в работе системы регистрации аэропорта "Шереметьево" в минувшие выходные произошёл сбой, сообщается на сайте ассоциации.

Ранее ряд СМИ написал, что в системе регистрации аэропорта произошел сбой, что вызвало большие очереди у стоек регистрации. В воскресенье пресс-служба авиагавани заявила, что сбоев в работе системы регистрации нет, она работает штатно.

"В минувшее воскресенье, 16 июня, в "Шереметьево" произошел сбой при регистрации пассажиров. В течение нескольких часов работники аэропорта были вынуждены вручную оформлять посадочные талоны. В связи с инцидентом сотни человек выстроились в очереди у стоек регистрации", - говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что на график вылета самолетов ситуация со сбоем системы не повлияла, на сегодняшний день, по словам представителей аэропорта, проблема с выпиской посадочных талонов решена. А на запрос корреспондента "Вестника АТОР" о текущей ситуации представители ответили, что этот вопрос уже неактуален.