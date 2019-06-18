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РИА Новости

АТОР отметила сбой в работе системы регистрации аэропорта "Шереметьево"

09:10
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый пассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево"
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Новый пассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что в работе системы регистрации аэропорта "Шереметьево" в минувшие выходные произошёл сбой, сообщается на сайте ассоциации.
Ранее ряд СМИ написал, что в системе регистрации аэропорта произошел сбой, что вызвало большие очереди у стоек регистрации. В воскресенье пресс-служба авиагавани заявила, что сбоев в работе системы регистрации нет, она работает штатно.
Пассажиры у информационного табло аэропорта
16 июня, 17:00
Аэропорт "Шереметьево" опроверг данные о сбое в работе системы регистрации
"В минувшее воскресенье, 16 июня, в "Шереметьево" произошел сбой при регистрации пассажиров. В течение нескольких часов работники аэропорта были вынуждены вручную оформлять посадочные талоны. В связи с инцидентом сотни человек выстроились в очереди у стоек регистрации", - говорится в сообщении АТОР.
Отмечается, что на график вылета самолетов ситуация со сбоем системы не повлияла, на сегодняшний день, по словам представителей аэропорта, проблема с выпиской посадочных талонов решена. А на запрос корреспондента "Вестника АТОР" о текущей ситуации представители ответили, что этот вопрос уже неактуален.
В начале июня в "Шереметьево" наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.
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ТуризмМоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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