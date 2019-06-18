Спасатели эвакуировали семью с ребенком с дрейфующей в Охотском море лодки

"На пульт оперативного дежурного Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в районе мыса Чирикова семья из трех человек: мужчина, женщина и их ребенок, которому 13 лет, терпит бедствие на надувной лодке с мотором. У них сломался мотор и их ветром уносит в открытое море. Спасатели дежурной смены на катере КС-701 немедленно выдвинулись на место происшествия… Спасатели подошли к пострадавшим, подняли их на борт катера", - сообщает ведомство.