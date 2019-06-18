Спасатели эвакуировали семью с ребенком с дрейфующей в Охотском море лодки

МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские спасатели эвакуировали семью с ребенком с лодки, которая дрейфовала в Охотском море, сообщает во вторник сайт Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России.
"На пульт оперативного дежурного Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в районе мыса Чирикова семья из трех человек: мужчина, женщина и их ребенок, которому 13 лет, терпит бедствие на надувной лодке с мотором. У них сломался мотор и их ветром уносит в открытое море. Спасатели дежурной смены на катере КС-701 немедленно выдвинулись на место происшествия… Спасатели подошли к пострадавшим, подняли их на борт катера", - сообщает ведомство.
Спасатели также обратились ко всем жителям региона и туристам с просьбой проверять плавсредство перед выходом в море и отказаться от рыбалки в плохую погоду.