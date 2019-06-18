Косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье пометят GPS-трекерами

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рабочая группа по планам адаптации косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье рекомендовала обеспечить морских животных GPS-трекерами перед их выпуском в естественную среду обитания, сообщило Минприроды в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

Ранее сообщалось, что косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в естественную среду обитания в летне-осенний сезон в Охотском море, как и рекомендовали учёные. Об этом сообщило Минприроды в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

"Рабочей группой также даны рекомендации по обеспечению мечения косаток спутниковыми метками", - говорится в ответе Минприроды.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал РИА Новости, что направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо, в котором думский комитет попросил назвать конкретные сроки выпуска животных из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания и сделать это с учётом мнения учёных — в Охотском море, а также предусмотреть обеспечение GPS-трекерами подготовленных к выпуску морских млекопитающих для последующего отслеживания их передвижения.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.