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РИА Новости

Косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье пометят GPS-трекерами

09:08
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рабочая группа по планам адаптации косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье рекомендовала обеспечить морских животных GPS-трекерами перед их выпуском в естественную среду обитания, сообщило Минприроды в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды.
Ранее сообщалось, что косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в естественную среду обитания в летне-осенний сезон в Охотском море, как и рекомендовали учёные. Об этом сообщило Минприроды в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды.
"Рабочей группой также даны рекомендации по обеспечению мечения косаток спутниковыми метками", - говорится в ответе Минприроды.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
08:59
Кусто отправил вопрос по "китовой тюрьме" на прямую линию с Путиным
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал РИА Новости, что направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо, в котором думский комитет попросил назвать конкретные сроки выпуска животных из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания и сделать это с учётом мнения учёных — в Охотском море, а также предусмотреть обеспечение GPS-трекерами подготовленных к выпуску морских млекопитающих для последующего отслеживания их передвижения.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
7 июня, 09:25
Отловщик косаток из "китовой тюрьмы" заявил о возможном банкротстве
020023
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