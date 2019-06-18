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РИА Новости

Китай будет твердо защищать ядерную сделку по Ирану, заявил Ван И

09:06
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай будет твердо выполнять свои обязательства по иранской ядерной сделке, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
"Решимость Китая по защите СВПД осталась непоколебимой. В качестве конкретной меры Китай будет тесно сотрудничать со всеми сторонами для того, чтобы содействовать достижению прогресса в работе по модернизации ядерного реактора в Араке", - сказал Ван И.
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Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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