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РИА Новости

Руководство фракцией социал-демократов в ЕП перешло к Испании

09:06
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Немец Удо Булльман снял свою кандидатуру в качестве претендента на пост руководителя фракции европейских социал-демократов в Европарламенте (ЕП), теперь его, вероятно, займет Иратксе Гарсия, представляющая испанских социалистов, которые одержали убедительную победу на майских выборах в ЕП, сообщил РИА Новости источник в ассамблее.
"Удо Булльман снял свою кандидатуру, теперь все шансы у Гарсии", - сказал собеседник агентства. По его словам, избрание нового лидера парламентской фракции намечено на вторник, 18 июня.
Здание Европейского парламента в Страсбурге
Вчера, 11:56
Европейская народная партия предложила либералам кресло главы ЕП
По итогам выборов испанские социалисты стали крупнейшей группой социал-демократов в ЕП, их немецкие коллеги лишились почти половины депутатских мандатов и стали лишь третьими по численности. Второе место отныне занимают итальянские социалисты.
Партия европейских социалистов по итогам майских выборов в ЕП потеряла 38 мандатов и теперь будет представлена в ассамблее 153 депутатами.
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