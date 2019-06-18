Руководство фракцией социал-демократов в ЕП перешло к Испании

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Немец Удо Булльман снял свою кандидатуру в качестве претендента на пост руководителя фракции европейских социал-демократов в Европарламенте (ЕП), теперь его, вероятно, займет Иратксе Гарсия, представляющая испанских социалистов, которые одержали убедительную победу на майских выборах в ЕП, сообщил РИА Новости источник в ассамблее.

"Удо Булльман снял свою кандидатуру, теперь все шансы у Гарсии", - сказал собеседник агентства. По его словам, избрание нового лидера парламентской фракции намечено на вторник, 18 июня.

По итогам выборов испанские социалисты стали крупнейшей группой социал-демократов в ЕП, их немецкие коллеги лишились почти половины депутатских мандатов и стали лишь третьими по численности. Второе место отныне занимают итальянские социалисты.