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РИА Новости

Индия проводит спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на конвой

09:04
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн - РИА Новости. Военнослужащие индийской армии проводят масштабную операцию по поиску террористов, совершивших первое за несколько месяцев крупное нападение на конвой вооруженных сил республики в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.
Атака была совершена в понедельник в округе Пулвама, где в феврале смертник совершил резонансное нападение на колонну индийской военизированной полиции, унесшее жизни 45 человек. По предварительной информации, сработала самодельная бомба, после чего между военными и боевиками завязалась перестрелка. К настоящему времени подтверждена информация об одном погибшем - им стал майор индийской армии - и нескольких пострадавших. Они доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
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Террористы, в свою очередь, потеряли как минимум двух человек. Часть из них укрылась в одном из жилых домов. К настоящему времени военные оцепили этот район и готовятся к штурму здания.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
Четырнадцатого февраля в Джамму и Кашмире произошел самый кровавый теракт за долгие годы - экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" атаковала колонну военизированной полиции Индии. Жертвами теракта стали 45 человек. После этой атаки Индия вновь обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, а агрессивная риторика сменилась полноценными военными столкновениями. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.
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