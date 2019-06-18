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РИА Новости

ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году

09:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский самолет-амфибия Бе-200
Российский самолет-амфибия Бе-200
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский самолет-амфибия Бе-200 . Архивное фото
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 18 июн - РИА Новости/Прайм. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") в сентябре 2018 года подписал контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили.
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции. 17 июня 2019
Вчера, 17:06
Российский Бе-200 принял участие в летной программе авиасалона Ле Бурже
"Мы сегодня подписали с чилийцами на плюс два самолета. У нас был контракт на пять самолётов, сейчас мы по их просьбе добавили ещё два самолета", - сказал Грудинин. Он пояснил, что между компаниями ранее уже был заключен твердый контракт.
"У нас самый главный вопрос - вопрос финансирования сделки. Мы приняли решение с участием российских банков, как профинансировать данную сделку", - отметил он.
"2020 год, в следующем году мы обязательно поставим", - сказал Грудинин.
Бе-200 — российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК и ранее собиравшийся на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 обладает возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду.
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Бе-200Объединенная авиастроительная корпорацияЧилиЭкономика
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