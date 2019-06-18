ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 18 июн - РИА Новости/Прайм. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") в сентябре 2018 года подписал контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили.

"Мы сегодня подписали с чилийцами на плюс два самолета. У нас был контракт на пять самолётов, сейчас мы по их просьбе добавили ещё два самолета", - сказал Грудинин. Он пояснил, что между компаниями ранее уже был заключен твердый контракт.

"У нас самый главный вопрос - вопрос финансирования сделки. Мы приняли решение с участием российских банков, как профинансировать данную сделку", - отметил он.

"2020 год, в следующем году мы обязательно поставим", - сказал Грудинин.