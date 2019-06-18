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РИА Новости

В Воронеже началось производство третьего и четвертого Ил-112В

09:01
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© пресс-служба ОАК/ ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян / Перейти в фотобанкНовейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
© пресс-служба ОАК/ ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян
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Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Архивное фото
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 18 июн - РИА Новости. Производство третьего и четвертого самолётов Ил-112В началось в Воронеже, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона в Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
"Абсолютно нормально. Программа сверстана. Мы сейчас запустили две машины, начали производство тройки, четверки. Все нормально", - сказал он, отвечая на вопрос, как продвигаются испытания Ил-112.
Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета. 30 марта 2019
4 апреля, 15:03
Заслуженный военный летчик России рассказал о новом транспортнике Ил-112ВОпубликовано полное видео первого полета новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов рассказал о достоинствах этого самолета.
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Ил-112ВоронежЭкономика
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