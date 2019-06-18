В Воронеже началось производство третьего и четвертого Ил-112В

"Абсолютно нормально. Программа сверстана. Мы сейчас запустили две машины, начали производство тройки, четверки. Все нормально", - сказал он, отвечая на вопрос, как продвигаются испытания Ил-112.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.