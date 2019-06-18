Кусто отправил вопрос по "китовой тюрьме" на прямую линию с Путиным

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о судьбе косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Кусто со своей командой весной работал в бухте Средняя, где держат животных. Ученые дали рекомендации по выпуску и оценили состояние млекопитающих.
Текст обращения опубликован на сайте проекта Кусто "Китовый заповедник". В нем ученый пишет, что для него было большой честью посетить Приморье, чтобы вместе с Минприроды, администрацией региона и учеными ВНИРО оценить состояние здоровья косаток и белух.
"Прошу вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы их традиционного местообитания, как было рекомендовано в качестве оптимального варианта российскими учеными консилиума и нашей международной командой. Если вы примете такое решение, для меня будет честью лично встретиться с вами и вашей командой, чтобы обеспечить успешный выпуск", - отметил Кусто.
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.