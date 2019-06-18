"АвтоВАЗ" в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 июля планирует повысить цены на все модели автомобилей Lada, пишет газета "Ведомости".
Сейчас легковушки Lada, в зависимости от модели, стоят от 434,9 тысячи до 1,01 миллиона рублей.
3 июня, 15:16"АвтоВАЗ" назвал стоимость Lada Granta Cross
Как рассказали изданию менеджеры дилерских компаний, в среднем машины подорожают на один процент, при этом рост в любом случае вряд ли превысит два-четыре процента.
По данным СМИ, для моделей Lada это будет второе повышение с начала года: в январе все автомобили марки подорожали примерно на три процента из-за увеличения повышения ставки НДС с 18 до 20 процентов с начала года. Один из опрошенных "Ведомостями" дилеров подчеркнул, что причина нового роста цен — инфляция, которая в первом квартале составила 2,4 процента.
Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался.
"Ведомости" отмечают, что в 2018 году "АвтоВАЗ" поднимал цены четыре раза: в январе на два-три процента, в мае на один-два процента, в сентябре внедорожник 4x4 2019 модельного года стал дороже в среднем на 2,3%, а в октябре модели Vesta и Largus подорожали примерно на два процента.