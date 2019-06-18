"АвтоВАЗ" в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 июля планирует повысить цены на все модели автомобилей Lada, пишет газета "АвтоВАЗ" с 1 июля планирует повысить цены на все модели автомобилей Lada, пишет газета "Ведомости"

Сейчас легковушки Lada, в зависимости от модели, стоят от 434,9 тысячи до 1,01 миллиона рублей.

Как рассказали изданию менеджеры дилерских компаний, в среднем машины подорожают на один процент, при этом рост в любом случае вряд ли превысит два-четыре процента.

По данным СМИ, для моделей Lada это будет второе повышение с начала года: в январе все автомобили марки подорожали примерно на три процента из-за увеличения повышения ставки НДС с 18 до 20 процентов с начала года. Один из опрошенных "Ведомостями" дилеров подчеркнул, что причина нового роста цен — инфляция, которая в первом квартале составила 2,4 процента.

Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался.