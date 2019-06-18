В Москве избили исполнительного директора Фонда кино

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве неизвестный избил человека, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
"В полицию поступило сообщение от гражданина о том, что к нему подбежал неизвестный, несколько раз ударил его и скрылся. Мужчина обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен", — сообщили в пресс-службе.
По данным источника агентства в правоохранительных органах столицы, пострадавшим оказался исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
Возбуждено дело по статье "Побои", нападавшего ищут.
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