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РИА Новости

В Москве избили исполнительного директора Фонда кино

08:54
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВячеслав Тельнов
Вячеслав Тельнов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вячеслав Тельнов . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве неизвестный избил человека, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.

"В полицию поступило сообщение от гражданина о том, что к нему подбежал неизвестный, несколько раз ударил его и скрылся. Мужчина обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен", — сообщили в пресс-службе.

По данным источника агентства в правоохранительных органах столицы, пострадавшим оказался исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
Возбуждено дело по статье "Побои", нападавшего ищут.
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Вячеслав ТельновМоскваПроисшествия
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