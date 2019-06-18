Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T08:51Z
https://ria.ru/20190618/1555653358.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:164:2794:1736_1036x0_80_0_0_31f30532e92f53cb5c5494edd02761aa.jpg
РИА Новости

Китай надеется, что Иран не откажется от ядерной сделки, заявил Ван И

08:51
254
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай надеется, что Иран тщательно обдумает свою стратегию и не откажется от ядерной сделки, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Организация атомной энергии Ирана объявила ранее о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Вчера, 17:49
ЕС надеется, что Иран продолжит выполнять обязательства по ядерной сделке
"МАГАТЭ 15 раз подтвердила, что иранская сторона выполняет обязательства СВПД. В нынешней ситуации мы надеемся на то, что иранская сторона очень тщательно обдумает свое решение и не откажется так легко от этого соглашения", - заявил Ван И.
Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня на тему: Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа. 28 апреля 2017 года
Вчера, 20:09
В Госдуме прокомментировали заявления Ирана об обогащении урана
010002
Обсудить 0
Ван И (политик)Валид МуаллемКитайИранВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай будет твердо защищать ядерную сделку по Ирану, заявил Ван И
РИА
Новости
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай призвал США прекратить давление на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи призвал снизить риски неосвоения денег по нацпроектам
Лента
новостей
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
Руководство фракцией социал-демократов в ЕП перешло к Испании
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Глава МИД Сирии заявил об "экономическом терроризме" США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прибыл с визитом в Берлин
Индия проводит спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на конвой
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
Президент РФ Владимир Путин
Путин приветствовал участников форума по безопасности под эгидой СБ России
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Глава ДНР Денис Пушилин
Киев не желает решать конфликт в Донбассе мирным путем, считает Пушилин
Вид на Анкару
ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
Деловой район Пекина Гомао
Китай и КНДР призвали придерживаться курса по денуклеаризации Кореи
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси
11:34ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
11:33Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства
11:27Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
11:07В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
11:04"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
11:03Нападение на исполнительного директора Фонда кино в Москве попало на видео
11:02В Италии арестовали глав фирмы, ремонтировавшей рухнувший мост в Генуе
11:00Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него
Лента новостейМолния