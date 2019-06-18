МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в документе упоминаются такие нарушения, как зарастание участка сорняками и накопление мусора. Полный список оснований для изъятия представят в специальном акте правительства.

Законопроект может коснуться не только собственников и арендаторов, но и тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании. Исключение сделают лишь для граждан, которые взяли землю в ипотеку или проходят процедуру банкротства.

В случае одобрения инициативы пожарный надзор будет выдать владельцу предписание на исправление нарушений в течение шести месяцев. Если этого не произойдет, участок можно будет забрать через суд.

Документы разработали в соответствии с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края".