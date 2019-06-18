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РИА Новости

МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор

08:50
18510
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, в документе упоминаются такие нарушения, как зарастание участка сорняками и накопление мусора. Полный список оснований для изъятия представят в специальном акте правительства.
Законопроект может коснуться не только собственников и арендаторов, но и тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании. Исключение сделают лишь для граждан, которые взяли землю в ипотеку или проходят процедуру банкротства.
В случае одобрения инициативы пожарный надзор будет выдать владельцу предписание на исправление нарушений в течение шести месяцев. Если этого не произойдет, участок можно будет забрать через суд.
Документы разработали в соответствии с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края".
В апреле степные пожары охватили юг и юго-восток региона, 17 населенных пунктов оказались в огне. Было уничтожено 156 жилых помещений, погибли более трех тысяч сельскохозяйственных животных.
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Общество
Популярные комментарии
Что-то у наших чиновников никак не получается умножать и складывать - всё больше отнимать и делить.
18 июня, 09:09
ИСИван Семёнов
10400111
Только такие глупые идеи могут выходит из стен министерства которое возглавляет Орешкин. Сейчас достаточно нормативных актов что бы требовать соблюдения пожарной безопасности. Надо просто заниматься этим.
18 июня, 09:10
Арсений Понфиленко
9200004
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