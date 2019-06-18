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РИА Новости

В Новой Зеландии вынесли приговор мужчине, распространившему видео теракта

08:47
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© AP Photo / Mark BakerПолиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
© AP Photo / Mark Baker
Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новозеландский суд приговорил бизнесмена, распространявшего онлайн-трансляции нападений на мечети в городе Крайстчерч в марте этого года, к 21 месяцу тюремного заключения, сообщает телеканал 1 News.
Как сообщалось ранее, 44-летний Филип Невилл Арпс в марте предстал перед окружным судом Крайстчерча. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям, связанным с распространением видеозаписи трагедии, и отказано в просьбе об освобождении под залог. Позже он признал в суде вину в распространении онлайн-трансляции.
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После отбытия срока Арпс выйдет на свободу с особыми условиями: в течение шести месяцев он будет обязан пройти психиатрическую экспертизу и лечиться от алкоголизма и наркомании, также у него не будет доступа в интернет.
Защита Арпса утверждала, что домашний арест был бы уместным, однако, по мнению судьи, "существует высокий риск, что Арпс повторно совершит правонарушение, кроме того, он не проявляет никакого раскаяния, и перспективы изменения его взглядов на религию практически отсутствуют", сообщает телеканал.
Адвокат Арпса Ансельм Уильямс подтвердил, что ​​подал апелляцию в Верховный суд от имени бизнесмена.
В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.
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