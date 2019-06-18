Китай призвал США прекратить давление на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять здравомыслие, не нагнетать ситуацию на Ближнем Востоке, США должны прекратить применять свои методы давления, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

"Необходимо твёрдо защищать мир и стабильность на Ближнем Востоке. Мы призываем все стороны сохранять здравомыслие и сдержанность, воздержаться от действий, ведущих к обострению остановки в регионе, не нужно открывать ящик Пандоры. В особенности, США должны отказаться от своего метода оказания давления", - заявил Ван И, комментируя ситуацию в Оманском заливе.

Он добавил, что Китай внимательно следит за развитием событий.

На прошлой неделе в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.