Правительство внесло проект об отмене репатриации экспортной выручки

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поэтапной отмене обязательности репатриации экспортной выручки в российской валюте при внешнеторговых расчётах между резидентами и нерезидентами, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Законопроект, подготовленный Минфином РФ в рамках федеральной программы "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направлен на поэтапную отмену репатриации рублевой экспортной выручки, создание правовой базы для расширения использования рубля во внешнеторговых расчётах, закрепления за ним статуса региональной валюты и средства международных расчётов с учётом складывающихся тенденций на мировом рынке, либерализацию режима счетов резидентов, открытых в банках вне РФ.

Документом предусматривается, что с 1 января 2020 года будут отменены требования о репатриации резидентами российской валюты в отношении несырьевого экспорта, также это требование будет поэтапно отменено в отношении экспорта сырьевых товаров. При этом в отношении рублевых внешнеторговых договоров, заключённых между резидентами и нерезидентами и предусматривающих передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров, требование о репатриации не отменяется ввиду высокой степени криминализации этой отрасли.

Кроме того, документ предполагает освобождение физлиц-резидентов от требования о представлении налоговым органам отчёта о движении средств по счёту, открытому в банке за пределами России, в государствах ОЭСР или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), участвующих в обмене финансовой информацией, при условии, что общая сумма зачисленных или списанных денежных средств на такой счёт за отчётный год (или остаток средств на конец отчётного года) не превышает 600 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.