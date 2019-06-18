Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T08:39Z
https://ria.ru/20190618/1555653154.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155555/19/1555551906_0:102:625:453_1036x0_80_0_0_33d2551139ea1b73cb6d63d056d2f6ed.png
РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

08:39
156
© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦККОбстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
16 июня, 17:50
ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявили в ЛНР
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Нижнее Лозовое.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000110
Обсудить 0
Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
РИА
Новости
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Глава МИД Сирии заявил об "экономическом терроризме" США
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД
Лента
новостей
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
В Дамаске призвали американских и турецких военных покинуть Сирию
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай призвал США прекратить давление на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с главой Сената Франции встречу в нормандском формате
Индия проводит спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на конвой
ДНР заявила об опасности возобновления активных боевых действий в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг ареста Вышинского
В Кутаиси семь человек пострадали из-за взрыва в жилом доме
Глава ДНР Денис Пушилин
Киев не желает решать конфликт в Донбассе мирным путем, считает Пушилин
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай будет твердо защищать ядерную сделку по Ирану, заявил Ван И
Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна Алмаз-Антей
"Алмаз-Антей": система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
Индия может начать использовать Бе-200 для пассажирских перевозок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси
11:34ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
11:33Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства
11:27Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
11:07В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
11:04"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
11:03Нападение на исполнительного директора Фонда кино в Москве попало на видео
11:02В Италии арестовали глав фирмы, ремонтировавшей рухнувший мост в Генуе
11:00Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него
Лента новостейМолния