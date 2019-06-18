В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019

ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В понедельник Народная милиция ЛНР заявляла о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Нижнее Лозовое.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.