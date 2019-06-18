Страны Юго-Восточной Азии могут стать заказчиками Бе-200

"С рядом стран Юго-Восточной Азии переговоры по этому самолету находятся на заключительной стадии", - сказал Грудинин.

Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева (ТАНТК) и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 обладает возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду.