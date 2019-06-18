Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T08:37Z
https://ria.ru/20190618/1555653124.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152551/69/1525516944_0:0:3242:1824_1036x0_80_0_0_fb72af977dadca52ed52e5b5a4ea5ad6.jpg
РИА Новости

Страны Юго-Восточной Азии могут стать заказчиками Бе-200

08:37
402
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Бе-200ЧС МЧС РФ
Самолет Бе-200ЧС МЧС РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Бе-200ЧС МЧС РФ. Архивное фото
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 18 июн - РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии могут стать заказчиками российского самолета Бе-200, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона в Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
Ранее ОАК сообщала о планах поставлять самолёт в Индию, Чили, Америку.
"С рядом стран Юго-Восточной Азии переговоры по этому самолету находятся на заключительной стадии", - сказал Грудинин.
Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева (ТАНТК) и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 обладает возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду.
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
08:16
Индия может начать использовать Бе-200 для пассажирских перевозок
1400100
Обсудить 1
Бе-200ФранцияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
Индия может начать использовать Бе-200 для пассажирских перевозок
РИА
Новости
Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна Алмаз-Антей
"Алмаз-Антей": система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР
Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС Альтаир
Поставки Бе-200 американской компании начнутся в 2020-2021 годах
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
В Воронеже началось производство третьего и четвертого Ил-112В
Лента
новостей
Самолет-амфибия МЧС РФ БЕ-200ЧС
Ремоторизацию Бе-200 на российско-французские двигатели отложили
Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна Алмаз-Антей
"Алмаз-Антей" рассказал о роли немецких ученых в создании отечественной ПВО
Зенитные ракетные комплексы С-400
В "Алмаз-Антее" рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
Правительство внесло проект об отмене репатриации экспортной выручки
Российский самолет-амфибия Бе-200
ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году
Логотип производителя самолетов США Boeing
СМИ: Boeing в первый день авиасалона в Ле Бурже остался без заказов
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Глава МИД Сирии заявил об "экономическом терроризме" США
Министр иностранных дел Китая Ван И
Китай призвал США прекратить давление на Ближнем Востоке
Строительство первого в России ветропарка компанией Fortum в поселке Колхозный Ульяновской области
Наброситься на вентилятор: зарубежные корпорации делят российский ветер
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в "Алмаз-Антее"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси
11:34ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
11:33Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства
11:27Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
11:07В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
11:04"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
11:03Нападение на исполнительного директора Фонда кино в Москве попало на видео
11:02В Италии арестовали глав фирмы, ремонтировавшей рухнувший мост в Генуе
11:00Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него
Лента новостейМолния