Глава МИД Сирии заявил об "экономическом терроризме" США

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем. Архивное фото

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай и Сирия, а также все международное сообщество должны противостоять "экономическому терроризму" США, заявил во вторник глава МИД Сирии Валид Муаллем по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Мы должны вместе (с Китаем - ред.) противостоять экономическому терроризму США. Их действия нарушают положения международного права, а также оказали влияние на основу международных отношений", - заявил Муаллем на совместной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что США практикуют "экономический терроризм" повсеместно, в том числе в отношении Сирии, Китая, Ирана, Венесуэлы и других стран.