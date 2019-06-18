Глава МИД Сирии заявил об "экономическом терроризме" США

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Китай и Сирия, а также все международное сообщество должны противостоять "экономическому терроризму" США, заявил во вторник глава МИД Сирии Валид Муаллем по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Мы должны вместе (с Китаем - ред.) противостоять экономическому терроризму США. Их действия нарушают положения международного права, а также оказали влияние на основу международных отношений", - заявил Муаллем на совместной пресс-конференции.
Вчера, 17:48Экономист: итог начавшейся "эпидемии торговых войн" непредсказуемИндия рассчитывает получить свыше двухсот миллионов долларов после ответного повышения импортных пошлин на товары из США, сообщили СМИ. Экономист Александр Абрамов в эфире радио Sputnik прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Он подчеркнул, что США практикуют "экономический терроризм" повсеместно, в том числе в отношении Сирии, Китая, Ирана, Венесуэлы и других стран.
"Все международное сообщество должно противостоять такому экономическому терроризму",- добавил глава сирийского МИД.