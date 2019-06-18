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РИА Новости

"Алмаз-Антей": система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР

08:34
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© Фото : предоставлено пресс-службой концерна ВКО "Алмаз-Антей"Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей"
Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна Алмаз-Антей
© Фото : предоставлено пресс-службой концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. США после Великой Отечественной войны готовы были нанести удар по советским мирным городам, однако создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдерживало их от этого сценария, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
"Актуальность этой проблемы была более чем очевидна – в США к тому времени был накоплен целый арсенал атомного оружия и были планы по бомбардировке Москвы и других важных административных центров Советского Союза, которые корректировались с периодичностью в два-три года по мере наращивания потенциала. Трудно сказать какая задача была тогда важнее – создание собственной атомной бомбы или системы ПВО. Решение этих задач сдерживало нашего бывшего союзника от выполнения таких замыслов", - сказал Друзин.
Сергей Друзин – заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна Алмаз-Антей
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Он отметил также, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была неким актом устрашения. "Безусловно. Тогда информацией о бомбардировке японских городов США охотно поделились со Сталиным, чтобы доходчивей объяснить ему, с кем Советский Союз имеет дело. Но даже без этой показательной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки советская разведка располагала сведениями о планах американцев, которые подтверждали, что для них не существовало каких-либо моральных ограничений. США были готовы запросто нанести удар по советским мирным городам", - сказал Друзин.
Хиросима вместе с Нагасаки стали жертвами американских атомных бомбардировок в 1945 году, из-за которых в общей сложности погибло около 214 тысяч человек. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. С военной точки зрения, бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над императорской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.
Бомбардировками мирных городов Соединенные Штаты преследовали, прежде всего, политические цели - продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Друзиным >>
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18 октября 2017, 08:00
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Концерн ПВО "Алмаз-Антей"РоссияСШАБезопасность
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