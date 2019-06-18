"Алмаз-Антей" рассказал о роли немецких ученых в создании отечественной ПВО

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Научно-технический задел Германии в области средств противовоздушной обороны (ПВО) использовался советскими специалистами при создании отечественной системы ПВО, но должного эффекта не дал, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

"После войны была проделана определенная работа и специалисты НИИ-88, который позднее был преобразован в ракетно-космическую корпорацию "Энергия", собрали часть оборудования и технологических заделов, которые были на территории нашей страны. Удалось собрать и некоторую группу специалистов из Германии. Некоторые немецкие инженеры были ангажированы нашими союзниками, работали затем в США. Лет пять предпринимались попытки реанимировать созданные ими заделы", - сказал Друзин.

Он уточнил, что, как и во многих других направлениях, немецкие военные специалисты оказались в значительной степени пионерами – наряду с ракетным оружием, которым наносились удары по Лондону, создавались и зенитные ракеты. "Этому способствовало в первую очередь то, что плотность бомбовых ударов и их ударная мощь, которую обрушили союзники на города Германии, потребовали принятия радикальных мер по парированию этих угроз", - пояснил заместитель генерального конструктора концерна.

По его словам, немецкими специалистами были созданы несколько типов зенитных ракет. Наряду с проектами ударных ракет "ФАУ-2" разрабатывался ряд зенитных ракет, из которых можно назвать самые распространенные Wasserfall (Водопад) и Schmetterling (Бабочка), а также ракета "Тайфун", напоминающая ракеты систем залпового огня. "На пути самолета массово выстреливались эти ракеты, от них на парашютах отделялись боевые заряды и висели на тросах. Это, конечно, не могло быть эффективным вооружением - нужно было точно выстрелить ими, чтобы затем самолет задел трос, требовалось большое количество этих изделий", - сказал Друзин.

Он подчеркнул, что за годы войны немцам не удалось довести эти разработки до логического завершения с тем, чтобы принять их на вооружение. "Были у немецких специалистов нерешенные проблемы, с которыми позднее столкнулись и советские разработчики. В частности, это точность определения координат, которые бы позволили управлять ракетами эффективно, с тем, чтобы вывести ракету на перехват цели", - уточнил собеседник агентства.