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РИА Новости

Роскачество назвало лучшие смартфоны

08:18
48709
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСмартфон iPhone
Смартфон iPhone
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний). Эксперты оценили 451 смартфон, в их числе были как старые модели, которые уже сняты с продаж, так и новинки от компаний Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi.
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Роскачество и ICRT проанализировало гаджеты по 231 параметру, при этом отмечается, что главным критерием (25% от общих характеристик) исследования стала камера. По мнению аналитиков, именно на нее в первую очередь ориентируются клиенты при покупке смартфона.

"Камеры смартфонов в свое время совершили настоящую революцию, практически вытеснив с рынка небольшие цифровые фотоаппараты. Более того, целый сегмент смартфонов начал позиционироваться как "камерофоны", снимки которых по качеству превзошли фотоаппараты среднего ценового сегмента", — сообщает Роскачество.

Среди других важных критериев, с учетом которых эксперты составляли рейтинг, — качество дисплея, звука, параметры производительности, мощность аккумулятора, прочность, влагоустойчивость и удобство использования.
Так, по результатам исследования в первую десятку вошли следующие смартфоны: Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, Huawei P30, Samsung Galaxy S10e, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+ и, наконец, Samsung Galaxy S9.
Однако эксперты Роскачества советуют "не сбрасывать со счетов" гаджеты, которые не попали в топ-10, так как у каждого устройства есть сильные и слабые стороны.
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