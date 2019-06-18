Роскачество назвало лучшие смартфоны

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний). Эксперты оценили 451 смартфон, в их числе были как старые модели, которые уже сняты с продаж, так и новинки от компаний Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi.

Роскачество и ICRT проанализировало гаджеты по 231 параметру, при этом отмечается, что главным критерием (25% от общих характеристик) исследования стала камера. По мнению аналитиков, именно на нее в первую очередь ориентируются клиенты при покупке смартфона.

"Камеры смартфонов в свое время совершили настоящую революцию, практически вытеснив с рынка небольшие цифровые фотоаппараты. Более того, целый сегмент смартфонов начал позиционироваться как "камерофоны", снимки которых по качеству превзошли фотоаппараты среднего ценового сегмента", — сообщает Роскачество.

Среди других важных критериев, с учетом которых эксперты составляли рейтинг, — качество дисплея, звука, параметры производительности, мощность аккумулятора, прочность, влагоустойчивость и удобство использования.

Так, по результатам исследования в первую десятку вошли следующие смартфоны: Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, Huawei P30, Samsung Galaxy S10e, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+ и, наконец, Samsung Galaxy S9.