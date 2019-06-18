Индия может начать использовать Бе-200 для пассажирских перевозок

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 18 июн - РИА Новости. Индия может начать использовать российский самолет-амфибию Бе-200 для пассажирских перевозок, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона в Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

ОАК планирует поставлять самолеты Бе-200 для организации внутренних индийских перевозок, об этом ранее велись переговоры.

"С Индией действительно очень интересный рынок открывается, потому что там одной из авиакомпаний дали разрешение на перевозку людей гидросамолетами пассажирскими. Мы являемся лидером в этом сегменте рынка, у нас единственный пассажирский самолёт сертифицированный, Бе-200", - сказал Грудинин.

По его словам, 18 июня на авиасалоне в Ле Бурже должно состояться соответствующее подписание документов с Индией.

"Мы с Индией работаем с несколькими заказчиками, но сейчас, по-моему, у нас складывается очень интересная динамика по движению вперёд", - отметил он.

"Очень сложная тема, потому что никто регулярные перевозки гидросамолетами не производил. Поэтому тут много юридических аспектов. ... Так как это Индия, у них свое законодательство, поэтому мы с авиационными властями работаем", - сказал Грудинин.