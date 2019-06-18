Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.

"Во-первых, мы не хотим войны между нашими и турецкими войсками. Это наша принципиальная позиция", - заявил Муаллем, комментируя недавнее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Анкара даст ответ в случае нападения на свои наблюдательные посты в сирийском Идлибе.

Муаллем подчеркнул, что Сирия борется с террористами, в особенности в Идлибе.

"Идлиб – часть территории Сирии, это часть нашей страны. Поэтому сейчас вопрос заключается в том, что делает Турция в Сирии? Как я и говорил, Турция оккупировала часть территории Сирии, к тому же в некоторых районах Сирии имеет военное присутствие. Они это делают для того, чтобы защитить "Фронт ан-Нусру" (запрещена в РФ) или другие террористические силы, в том числе движение "Восточный Туркестан" (террористическая группировка, запрещена в РФ)?", - отметил он.

Муаллем подчеркнул, что эти вопросы нужно задать турецкой стороне.

"Террористические организации, с которыми мы боремся, признаны террористами во всем мире", - добавил он.