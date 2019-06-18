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РИА Новости
Война в Сирии

Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД

08:15
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.
"Во-первых, мы не хотим войны между нашими и турецкими войсками. Это наша принципиальная позиция", - заявил Муаллем, комментируя недавнее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Анкара даст ответ в случае нападения на свои наблюдательные посты в сирийском Идлибе.
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Муаллем подчеркнул, что Сирия борется с террористами, в особенности в Идлибе.
"Идлиб – часть территории Сирии, это часть нашей страны. Поэтому сейчас вопрос заключается в том, что делает Турция в Сирии? Как я и говорил, Турция оккупировала часть территории Сирии, к тому же в некоторых районах Сирии имеет военное присутствие. Они это делают для того, чтобы защитить "Фронт ан-Нусру" (запрещена в РФ) или другие террористические силы, в том числе движение "Восточный Туркестан" (террористическая группировка, запрещена в РФ)?", - отметил он.
Муаллем подчеркнул, что эти вопросы нужно задать турецкой стороне.
"Террористические организации, с которыми мы боремся, признаны террористами во всем мире", - добавил он.
В четверг минобороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного поста в сирийском Идлибе с территории, подконтрольной правительственной армии Сирии, в результате чего трое турецких военных получили легкие ранения.
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